福岡ソフトバンクホークスは、5月8日から10日まで、みずほPayPayドームの千葉ロッテマリーンズ3連戦にて『ピンクフルデー2026』を開催する。【写真多数】ハローキティデザインのユニフォーム写真、今宮・川瀬選手らが登場した発表会の様子など『ピンクフルデー』とは、野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で誰もが”非日常”のエンターテインメントを楽しめるイベントとなっている。また、乳がん検診の受診を啓発・