◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）西前頭9枚目の玉鷲（41＝片男波部屋）が人気業師で大阪府寝屋川市出身の東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）を突き出しで下し、5日目で初日が出た。前日4日目に幕内通算1471回出場を果たし、旭天鵬を抜いて単独1位に浮上。記録更新の場所はここまで白星がなかったが、1472回出場となったこの日は、難敵の宇良を力強い突き押しで圧倒し、幕内通算708勝目を挙げた