歌手のAI（44）が12日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。昔は恥ずかしくて歌詞に入れるのが嫌だったフレーズを明かした。2月27日リリースの「LuckyILoveYou」では「ILoveYou」のフレーズが多く登場。曲に込めた思いを聞かれ、「みんなアイラブユーってあんまり言われてない人もいるかなっと思って。みんな愛してる人は絶対いると思うし、そういうことが言いたいなと」と語った。すると、突