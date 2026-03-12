11日、大阪・梅田の路上で地中から鋼鉄製のパイプが一時およそ13メートル地面から突き出した影響で、周辺では交通規制が続いています。大阪市は、復旧には数日かかる見込みだとしています。中継です。大阪の繁華街・梅田で11日、一時13メートルの高さまで突き出したパイプは、現在は人の身長くらいの高さまで下がってきています。11日午前6時50分ごろ、通行人の男性が地面から突き出したパイプを見つけ警察に通報しました。大阪市