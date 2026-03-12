2026年3月10日から17日までの期間、TBS赤坂BLITZスタジオ ホワイエでは「ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』特別展示」が開催されてます。地上波放送を前に...原作は新撰組の熱い生き様を、ド派手なアクションと大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』です。累計発行部数300万部突破の人気作で、初めて実写化されます。主演の山田裕貴さん（土方歳三役）をはじめ、豪華キャスト出演で放送前から注目を集めています