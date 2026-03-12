三重・鈴鹿サーキットの近くに誕生した、魚が主役の食堂「杉マル」。42年腕を磨いた店主が厳選する魚介たっぷりの海鮮丼や名物ダブルエビフライに込められた、親子の思いに迫ります。 ■魚のプロが腕を振るう評判の食堂 鈴鹿サーキット近くに、2025年8月オープンした「まちのお魚屋さん 杉マル」。 客：「新鮮ですごくおいしい」別の客：「ボリュームがあっておいしい」店主の杉中