名古屋・大須で本場の味を守り続ける讃岐うどんの「か川」。香川出身の父と名古屋生まれの息子が二人三脚で打つ一杯は、強いコシといりこが香る出汁が自慢です。ふるさとの味を届けたいという思いで営む、親子のうどん作りを取材しました。 ■大須で味わう本場の讃岐うどん 大須商店街の招き猫広場からすぐ。平成18年創業の「讃岐麺処 か川」は、地元客はもちろん、観光客にも人気の店です。 客：「かれこ