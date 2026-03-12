湘南ユナイテッドBCは3月12日、ジェフリー・パーマーと2025－26シーズンの選手契約を結んだことを発表した。 ／🌊選手契約合意のお知らせ🌊＼日頃より湘南ユナイテッドBCへのご支援・ご声援を頂きまして、誠にありがとうございます。この度 #湘南ユナイテッドBC では、#ジェフリー・パーマー 選手との2025-26シーズンの選手契約（新規）が合意に至りま