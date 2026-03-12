気象庁によりますと、中国地方と四国地方の山地沿いの一部地域であす（13日）雪が降るところがあるということです。 【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？12日（木）～17日（火）3時間ごとの雪雨シミュレーション シミュレーション画像をみると雪は14日（土）にかけて続く予想となっています ▶１２日（木）～１７日（火）3時間ごとの雪雨シミュレーション １２日（木） 中国地方 気