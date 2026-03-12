瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。12日夜も晴れるところが多いですが、寒気や湿った空気の影響で、雲が次第に広がるでしょう。岡山県北部の山地では雪が降る見込みです。 13日はおおむね曇りで、雨や雪の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあります。風がやや強く吹く見通しです。朝の最低気温は岡山で2度、津山で1度、高松で4度でしょう。12日朝よりも2度程度気温が高くなります。日中の最高気温は岡山