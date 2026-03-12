今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、中東混迷が長引くとの見方から有事のドル買いが入りやすいものの介入警戒感が一定の重荷となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円２０銭～１５９円５０銭。 米国・イスラエルとイランとの軍事衝突が長期化するとの警戒感が強く、質への逃避から基軸通貨であるドルが買われやすくなっている。また、原油価格が再び騰勢を強めていることで、エネルギー輸入