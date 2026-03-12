（台北中央社）北海道日本ハムファイターズは12日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に台湾代表として出場した林家正（ライル・リン）捕手（28）と契約合意に達したと明らかにした。背番号は38。林も球団を通じてコメントを発表し、「しっかり練習に取り組み、全力でプレーしてチームの日本一に貢献できるよう精いっぱい頑張ります」とした。米ダイヤモンドバックスやアスレチックス傘下でプレーした経験を持つ林。2024