（台北中央社）米シンクタンク、ヘリテージ財団が10日に発表した2026年版の「経済自由度指数」で、台湾は世界5位になったことが分かった。韓国（世界19位）や米国（同22位）、日本（同30位）などを上回った。財政の健全さや投資の自由度などで高い評価を得た。同指数は世界184カ国・地域を対象に経済政策や状況を調査。12の指標ごとの自由度を100点満点で評価した。トップはシンガポール。以下スイス、アイルランド、オーストラリ