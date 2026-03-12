山形県河北町のアパートでビニール袋に入れられた状態の赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして先月逮捕された河北町の３９歳の女がきょう、殺人の疑いで再逮捕されました。 【写真を見る】生まれてきた赤ちゃんを自宅で殺害無職の母親の女(39)を殺人容疑で再逮捕2月には死体遺棄の疑いで緊急逮捕（山形・河北町） 殺人の疑いで再逮捕されたのは、河北町谷地ひな市三丁目の無職の女（３９）で