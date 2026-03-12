12日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9957枚だった。うちプットの出来高が1万3638枚と、コールの6319枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の948枚（51円安34円）。コールの出来高トップは5万8000円の900枚（25円安3円）だった。 コールプット 出