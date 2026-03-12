12日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6025枚だった。うちプットの出来高が3489枚と、コールの2536枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の347枚（230円高1465円）。コールの出来高トップは6万円の304枚（80円安285円）だった。 コールプット 出来高