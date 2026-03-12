12日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は135枚だった。うちコールの出来高が91枚と、プットの44枚を上回った。コールの出来高トップは5万9000円の73枚（165円安810円）。プットの出来高トップは4万5500円の16枚（740円）だった。 コールプット 出来高前日比