エクサウィザーズ [東証Ｇ] が3月12日大引け後(16:45)に業績修正を発表。26年3月期の連結営業利益を従来予想の13.5億円→15億円(前期は0.2億円)に11.1％上方修正し、増益率が59倍→65倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結営業利益も従来予想の8億円→9.5億円(前年同期は2.6億円)に18.7％増額し、増益率が3.0倍→3.6倍に拡大する計算に