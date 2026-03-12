日経平均株価 始値54387.90 高値54733.08 安値53796.01 大引け54452.96(前日比 -572.41 、 -1.04％ ) 売買高25億9180万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆4071億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり反落、下げ幅一時1100円超 ２．原油高警戒でリスク回避再燃 ３．プライム値下がり銘