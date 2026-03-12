Ｒｉｄｇｅ－ｉ [東証Ｇ] が3月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比16.8％減の1.6億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の2.6億円→3.4億円(前期は2.9億円)に30.2％上方修正し、一転して19.0％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算し