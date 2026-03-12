世界的なテクノロジー系リサーチ企業のOmdiaが3月9日に発表した最新データによると、2025年の世界の人工知能（AI）メガネの出荷台数は870万台に達し、前年比322％と大幅に増加したことが分かりました。うち中国本土市場は世界のAIメガネ市場の10．9％を占めており、出荷台数は100万台近くに達し、米国に次ぐ世界第2の市場となっています。中国国内市場を見ると、テック系サービス会社の北京洛数合図科技が発表した最新データでは、