乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子出産の様子を動画で公開した。【動画】「緊急帝王切開の可能性も」出産の様子を公開した松村沙友理この日自身のインスタで第1子の誕生を報告した松村。YouTubeでは「【出産の記録】赤ちゃんに会えた日」と題し、出産の記録を収めた動画をアップした。無痛分娩での出産を選択した松村。「予定日の何日か前 生理痛のような痛みを感