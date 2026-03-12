モスバーガーを展開するモスフードサービスは、18日から定番商品『テリヤキバーガー』をリニューアルする。また、リニューアルに合わせて半熟風たまごを使用した『とろったまベーコン テリヤキバーガー』（数量限定、なくなり次第終了）と『チーズベーコン テリヤキバーガー』（期間限定：5月中旬まで）を同日から新発売する。【写真】ボリュームたっぷり！『とろったまベーコン テリヤキバーガー』同店は、『テリヤキバーガー