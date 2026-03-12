中国全人代の閉幕式に臨む習近平国家主席＝12日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）は12日、新たな中期経済目標「第15次5カ年計画」（2026〜30年）を採択した。35年までに1人当たりの国内総生産（GDP）を20年比で倍増させる目標を達成する基礎を固めるため、内需拡大とハイテク産業振興を柱に経済構造を転換する方針を打ち出した。習近平指導部は27年の第21回共産党大会を経た4期目