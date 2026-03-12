２４年天皇賞・春の覇者テーオーロイヤル（牡８歳、栗東・岡田）が引退することが１２日、明らかになった。天皇賞・春で勝った後、脚部不安で休養していた。今後は北海道浦河町のイーストスタッドで種牡馬になる予定。管理する岡田師は「復帰へ向けて調整を進めていましたが、（左前肢の）繋靱帯炎を再発していることが分かりました。年齢的な部分も考えて、オーナーと牧場が相談して引退を決めました」と経緯を説明。「あす（