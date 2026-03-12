Ｊ１浦和は１２日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節の東京Ｖ戦（１４日、ＭＵＦＧ国立）を前にオンラインで取材に応じた。マチェイ・スコルジャ監督はこれまでの５試合（３勝１敗、１ＰＫ負け）を「非常に興味深いスタートを切ることができた。今後に希望が持てるものだった。我々が新たなことを試みている、さらに昨年と同じ難しいアウェー３連戦でのスタートだったことを考えると、良かったと思う」と振り返った。攻守の