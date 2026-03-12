米経済誌フォーブスは１１日に２０２６年度世界長者番付を発表し、セレブ版長者番付では人気歌手テイラー・スウィフトの純資産が２０億ドル（３１１５億円）であることが分かった。ＵＳＡトゥデイなどが報じた。３６歳のテイラーは、数々の記録を破った長期世界ツアー「ジ・エラス・ツアー」で北米、アジア、オーストラリア、欧州を回り、世界各地の都市でホテル予約の急増から記録的なグッズ売り上げまで、コンサートに関連し