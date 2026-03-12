《元旦から韓国に入り1月7日に初日を迎えた舞台「千と千尋の神隠し」の韓国公演を3月2日に無事に千秋楽を迎えることができました》3月6日にインスタグラムでこう報告したのは、数多くの作品で活躍する女優・高橋ひとみ（64）。現在、韓国・ソウルで上演されている舞台『千と千尋の神隠しSpirited Away』に、湯婆婆・銭婆役のキャストのひとりとして2日まで出演していた。2カ月間にわたる海外公演から帰国した後は愛犬のほか、“気