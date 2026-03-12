発売後に話題となるアイテムも多い【GU（ジーユー）】。今季の注目は、プチプラの新作シアーTシャツです。特におすすめなのが、2枚を組み合わせる今っぽいレイヤードスタイル。ここでは、ショップスタッフの着こなしを参考に、おすすめの配色やおしゃれな重ね方のテクニックを紹介します。 ブラウン × ブルーでトレンドコーデに 【GU】「ソフトシアークルーネックT」\99