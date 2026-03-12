ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日午前3時半頃、準々決勝以降の舞台となる米マイアミにチャーター機で到着した。現地入り後、一部ナインは思わぬ場所に現れていた。13時間のフライトを経て、現地マイアミ入りした選手たち。日が暮れた11日の夜、吉田正尚（レッドソックス）の姿は、ドミニカ共和国対ベネズエラ戦が行われた