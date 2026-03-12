資料さぬき警察署 12日午後2時過ぎ、香川県さぬき市鴨庄で、男性(69)が畑で刈り取った草を焼いていたところ、燃え広がり、男性は消火活動中、手や顔などに軽いやけどをしました。男性の119番通報で消防が駆け付け、火は約1時間後に消し止めました。 警察が詳しい火事の経緯を調べています。