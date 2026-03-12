松村沙友理が12日、都内にて行われたHappyくじ『セブン‐イレブン』商品発表会に出席。出産後初の公の場となり、「ママりんごになりました！」と“松村節”を交えて報告した。【写真】巨大からあげ棒を持って登場した松村沙友理からあげ棒や「セブンプレミアム ゴールド」シリーズなど、セブン‐イレブンの人気商品を模したグッズが当たる“Happyくじ『セブン‐イレブン』”が、明日3月13日より全国のセブン‐イレブンにて発売