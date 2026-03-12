アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』が、TOKYO MX／BS11／Prime Videoにて4月10日より毎週金曜25時放送・配信されることが決定。併せてPV第2弾が解禁された。オープニングテーマは［Alexandros］の「Hallelujah」に決定。新キャストとして中村悠一、青木瑠璃子、山寺宏一の出演も発表された。【動画】［Alexandros］によるOPテーマ解禁！アニメ『北斗の拳 ‐FIST OF THE NORTH STAR‐』レイとマミヤが登場するPV第2