60歳以上の人たちの日本画や洋画など美術作品の力作を集めたオールドパワー文化展が3月12日に高知市で開幕しました。シニア世代の生きがいを高めることを目的に開かれている高知県オールドパワー文化展。会場の高知県立美術館には洋画や日本画、彫刻など6部門に審査員の作品を含めて398点が展示されています。初日の12日は出品した人など多くの人が訪れ力作の数々をじっくりと鑑賞していました。ずらりと