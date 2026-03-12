◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）１週前追い切り＝３月１２日、栗東トレセン重賞２勝目を目指すアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が、ＣＷコースで１週前追い切りを消化した。ダノンフィーゴ（４歳オープン）、トップオブザライン（３歳１勝クラス）を大きく追走。一杯に追われ、前者に９馬身、後者に７馬身半先着し、６ハロン７７秒８―１１秒９の猛時計を