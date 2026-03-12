１２日、北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／李琰）【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要」に関する決議を採択した。