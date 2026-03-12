◆オープン戦楽天１―２日本ハム（１２日・静岡）ＤｅＮＡから楽天にＦＡ加入した伊藤光捕手が移籍後初めてオープン戦でスタメンマスクをかぶった。先発した西口が初回に打者７人対して３４球を要し２点を奪われたが、３６の歳のベテランは「変化球をもうちょっとうまく使っていこう」とアドバイス。２〜４回はそれぞれ３者凡退に仕留めるなど持ち直し「いろいろな経験を僕なりにしてきてるんで。今日であれば変化球もうちょ