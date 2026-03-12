アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（17日発売／講談社）の発売を記念して、14日午後9時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」にて生配信が決定した。二期生コンビの大園玲と森田ひかるが出演する。【写真】貴重な特典！32人全員コラージュポスターまた、配信日限定で特典ポスターつきの写真集が発売される。絵柄の詳細などは後日解禁される予定だ。本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮