テレビ東京は12日、同局で4月度編成説明会を開き、『じっくり聞いタロウスター近況（秘）報告』『あちこちオードリー』の枠を変更することを伝えた。【画像】前園がテレ東ロケで全治半年の負傷マネジメントが声明『じっくり』は毎週木曜深夜12時から毎週日曜深夜2時20分に、『あちこち』は毎週水曜午後11時06分から毎週火曜深夜0時半に変更する。工藤仁巳コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長は『あちこち』の変更につい