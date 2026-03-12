俳優の石原さとみさんが、「キリンつよいぞ！ムテキッズ」新商品＆新CM発表会に登場しました。 【写真を見る】【 石原さとみ 】２児の育児は「栄養素辞典」と格闘中 子どもとは「あなたのことがどれだけ大事なのかを伝える』時間を必ず持っています」CMではたくさんの子どもたちと共演した石原さん?もう子どもたちが元気いっぱいパワフルでかわいくて仕方なくて?と、子どもたちとの触れ合いを満喫したことを語り、?Ｃ