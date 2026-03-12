歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムストーリーズを更新。深刻な花粉症の症状と、それに伴うパフォーマンスへの苦悩を明かしました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「きっと全部花粉のせいだ」花粉症の悪化でリハに苦戦「表情が見えない」とマスク着用を断念「鼻の穴ティッシュがん詰め」を宣言浜崎さんは、帽子とマスク姿で愛犬に寄り添う写真を投稿し、「花粉でもうメイクはできまへん」「今日は早よ寝た