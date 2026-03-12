俳優の竹内涼真（32）が11日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との仲むつまじいプライベートショットを公開し、ファンから反響が集まっている。【写真】「可愛いしカッコ良いしたまらん」愛犬にキス＆寄り添う私服ショットを公開した竹内涼真竹内は、ハートの絵文字を添えて、愛犬と過ごす自然体な写真を複数枚アップ。公開されたカットでは、カフェのような空間で愛犬を膝の上にのせて優しく抱き寄せたり、頬にキスをしたり