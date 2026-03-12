広島市長との面会を終え、記者会見する米シカゴ大のダニエル・ホルツ教授（中央）＝12日午後、市役所米科学誌が毎年発表する人類滅亡までの残り時間「終末時計」の決定を担う米シカゴ大のダニエル・ホルツ教授は12日、広島市役所で記者会見し「世界は被爆者の声や記憶を忘れてはいないか。今こそ広島のメッセージを聞き、世界を正しい方向に進めなければならない」と訴えた。会見に先立ち、松井一実広島市長とも面会した。ホル