サービスを利用したか確認せずに行った調査に基づき、「お客様満足度No.1」などと広告に表記したとして、消費者庁は「イモトのWiFi」を展開する会社におよそ1億7000万円の課徴金の納付命令を出しました。【写真を見る】「イモトのWiFi」展開する会社に1億7000万円の課徴金納付命令 「顧客満足度No.1」に合理的根拠なし課徴金納付は争う姿勢消費者庁がきょう、1億7262万円の課徴金の納付命令を出したのは、「イモトのWiFi」