中国全人代の開幕式に出席するため集まった少数民族の代表ら＝5日、北京の天安門広場（共同）【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代）は12日、民族団結進歩促進法案を可決した。「中華民族の共同体意識の強化」を目的とし、台湾に関して「両岸（中台）の交流と協力を促し、台湾同胞の中華民族に対する帰属意識を増進する」とした。台湾統一を見据え、台湾住民の中華民族意識を高める考えとみられる。法案は「中華民族は5