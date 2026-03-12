「トー横」周辺で睡眠導入剤を「オーバードーズ」目的の若者などに譲り渡すため所持していたとして、警視庁神奈川県の女子中学生を書類送検しました。麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたのは、神奈川県小田原市の15歳の女子中学生で、今年1月、新宿区歌舞伎町の「トー横」周辺で、「サイレース」など睡眠導入剤124錠を譲り渡す目的で所持した疑いがもたれています。警視庁によりますと、睡眠導入剤はすべて女子中学生が病院で