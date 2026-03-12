関西プレスクラブの会合で講演するミズノの水野明人社長＝12日午後、大阪市中央区ミズノの水野明人社長は12日、大阪市で開かれた関西プレスクラブの会合で海外事業などについて講演した。2025年3月期の海外の売上比率は39％だったが「早い時点で50％か、もう少し増やしたい」と述べ、国や地域ごとに合わせた商品開発への投資を進める方針を示した。水野氏は、東南アジアはバドミントン、欧州がサッカー、米国はゴルフの市場が