お笑いコンビ「キングコング」西野亮廣（45）が12日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、自身が手掛けたアニメ映画「えんとつ町のプペル約束の時計台」（37日公開）の原案に影響を与えた実体験について語った。国内で196万人を動員した「えんとつ町のプペル」の続編で、西野は総指揮、原作、脚本を担当した。「製作に4年半ですね」と明かし、パーソナリティーの「ナイツ」らに「