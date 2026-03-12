１０９日にわたる海外旅行で１４日間欠勤したとして、群馬県は１１日、県土整備部所属の男性主幹専門員（６３）を停職３か月の懲戒処分としたと発表した。処分は１０日付。男性は再任用職員で、県は年度末で満了となる任期を更新しない。発表によると、男性は昨年８月１９日〜１２月５日、欧米や南米、アフリカなどを回るクルーズ旅行に参加。有給休暇などを使い果たし、欠勤が１４日に上った。渡航前には、上司から欠勤が認め