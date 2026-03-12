「大型機のすんごいビジネス」を787でANA（全日空）が2026年に新たな国際線ビジネスクラス「THE Room FX」をデビューさせる予定です。それに先立ち3月12日、その原寸大模型（モックアップ）が国内で初めて公開されています。この新座席は、どのような特徴があるのでしょうか。【写真】えっ…これが「ANAの“ファーストクラス顔負け”怪物新シート」驚きの全貌です「THE Room FX」は、長距離国際線向け「ボーイング787-9」に搭載